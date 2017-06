In een woning aan de Diependorst in Ouddorp is maandagavond 19 juni 2017 brand ontstaan in een slaapkamer op de eerste verdieping. Twee kinderen van twee jaar oud en hun vader zijn overgebracht naar het ziekenhuis omdat zij veel rook hadden ingeademd.

De man heeft eerst beide kinderen in veiligheid gebracht en ondernam daarna een bluspoging terwijl de brandweer onderweg was. De brandweerlieden hebben de klus kort daarna kunnen afmaken. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting.