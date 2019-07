Woningbrand in Stad aan 't Haringvliet

Verschillende brandweereenheden zijn dinsdagavond 9 juli 2019 uitgerukt naar Stad aan 't Haringvliet. Omstanders zagen omstreeks 18:05 uur veel zwarte rook uit een woning komen en alarmeerden 112.

Toen een van de brandweerwagens arriveerde bij de W.V. van Wittenhorststraat was de brand inmiddels uitslaand. De uitslaande brand was echter van korte duur. De brandweer was binnen 10 minuten brandmeester. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te helpen bij de afwikkeling van de brand.