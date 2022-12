Woonhuis in brand bij Oude-Tonge

In de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 december 2022 is in de polder van Oude-Tonge brand ontstaan in een woonhuis. De brand aan de Oudelandsedijk brak rond 02:00 uur uit. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om de brand te bestrijden.

Bij de brand is asbest vrijgekomen, dit zat in het dak. Zover bekend zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het huis staat sinds 6 juli 2022 te koop op Funda.