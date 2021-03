Woonzorglocatie Bestenwaerd in Dirksland nadert voltooiing

De bouw van de woonzorglocatie Bestenwaerd in Dirksland vordert gestaag. De buitenkant, eerste en tweede verdieping zijn zo goed als gereed. CuraMare en Sjaloom Zorg bieden in deze nieuwbouw gezamenlijk aan zo’n honderd cliënten woonruimte en zorg op maat.

De buitenkant is vrijwel klaar. Ook de eerste en tweede etage zijn grotendeels af: vloeren gelegd, muren behangen, lichtpunten aangebracht en badkamers en toiletten voltooid. Til-liften voor de bewoners zijn al opgehangen.

Het nieuwe woonzorgcomplex ligt in Dirksland, in de wijk de Nieuwe Gooye. Het gebouw telt drie etages. Het beschikt over twee vleugels, met een centrale entree. In het midden komt een grote binnentuin, met wandelpaden. Het totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 5000 m2. Dat is grofweg gelijk aan 77 woningen/appartementen.

Jacco de Vos, teamleider technische dienst: “Bij de bouw is gelet op duurzaamheid. Er is goede isolatie toegepast en er worden zo’n vierhonderd zonnepanelen geplaatst, die het hele dak gaan bedekken. Ook komen er meerdere warmtepompen, voor een duurzame energieopwekking.”

Andrea Weij, teammanager Geldershof: “Het is een prachtig gebouw, waar veilig en comfortabel wonen centraal staat. De binnentuin wordt groen, met zowel schaduw als zon, en biedt beschutting tegen harde wind. Cliënten uit de woongroepen kunnen zelfstandig de binnentuin betreden, zonder begeleiding. Bestenwaerd biedt ook de mogelijkheid om binnen, beschut en veilig, een ronde door het gebouw te maken. Dat is fijn voor bewoners die behoefte hebben aan beweging.”

Op dit moment werkt bouwbedrijf Boogert onder meer aan de centrale hal. Dat wordt de plaats waar bewoners elkaar en hun familieleden kunnen ontmoeten, een lunch nemen, koffie drinken en van de reuring genieten. Cliënten die liever op hun afdeling blijven, kunnen elkaar daar ontmoeten, in de huiskamer.

Zodra het pand gereed is, staan Sjaloom Zorg en CuraMare een flinke verhuizing te wachten.

Cliënten van CuraMare met een minder goed geheugen, komen er in een van de vier woongroepen te wonen. Mensen die langdurige zorg nodig hebben, zullen er de appartementen van CuraMare betrekken.

In totaal zullen de bewoners van drie Sjaloom Zorg-woonlocaties (Molenzicht, Salem en Elkersweide) Bestenwaerd hun nieuwe thuis gaan noemen. De zorgvraag van deze cliënten is heel divers, legt regiomanager Conny Berkenbosch uit. “We ondersteunen mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg tot mensen die met begeleiding zelfstandig wonen en werken. Het is een brede doelgroep.”

“De verhuizing zal een flinke omschakeling betekenen voor de bewoners die gewend zijn om kleinschalig te wonen. Tegelijkertijd is iedereen ook benieuwd naar hun nieuwe appartement én de nieuwe voorzieningen. We krijgen nu bijvoorbeeld een restaurant in het pand. Dat is een hele verrijking om zo dichtbij te hebben. Wat vooral gemist gaat worden, is de hechte band met de huidige buren, stelt de regiomanager. De locaties maken echt deel uit van de wijk. Iedereen groet en helpt elkaar. Ik hoop natuurlijk dat het contact met de omwonenden van Bestenwaerd net zo mooi gaat worden,” aldus Berkenbosch.