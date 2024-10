Wordt de gemeente Goeree-Overflakkee tegelwipkampioen?

Het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen is in de spannende eindfase beland en de gemeente Goeree-Overflakkee behoort tot de kanshebbers om de beste tegelwippende gemeente te worden. Het weghalen van stoeptegels en bestrating op straten en in tuinen en deze vervangen door groen, is beter voor de biodiversiteit en helpt tegen wateroverlast door veranderende weersomstandigheden.

Met de Tegeltaxi haalt de gemeente stoeptegels en stenen die niet meer gebruikt worden gratis op bij inwoners. Ook vervangt de gemeente zelf stenen door groen, bijvoorbeeld in parkeervakken. Hierdoor kan er groen groeien en blijft er minder water staan na hevige regenval.

Het NK Tegelwippen loopt nog tot 31 oktober 2024. Op die dag wordt bekend of de gemeente Goeree-Overflakkee meer tegels heeft gewipt dan de concurrerende buurgemeente Hoeksche Waard.



Door Internetredactie Omroep Archipel