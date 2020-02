Zangeres Pearl Jozefzoon presenteert 1e Paascd in Ouddorp

Op vrijdag 13 maart 2020 is Pearl Jozefzoon te gast in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. De talentvolle zangeres presenteert dan samen met organisatie Zingen in de Kerk haar allereerst Paascd. Dankzij inspirerende teksten, verfrissende inzichten en de unieke Pearl-sound kunnen bezoekers genieten van een mooi, intiem concert dat niet snel vergeten zal worden.

--- Steun Pearl en koop nu al haar CD --

De veertigdagentijd is voor Pearl Jozefzoon de meest indrukwekkende periode van het jaar. Het is de tijd van bezinning en reflectie. De tijd waarin christenen zich voorbereiden op Pasen. Met Pasen vieren ze dat Jezus opstond uit de dood. Die wetenschap vult Pearls hart met liefde en dankbaarheid. En dat gevoel wil ze delen via haar muziek. Daarom maakt Pearl momenteel haar allereerste Paascd.

Droom

Pearl Jozefzoon is één van de bekendste christelijke artiesten van Nederland, maar ook buiten de kerkmuren kennen veel mensen haar. Ze werd vooral bekend na haar deelname aan de eerste editie van The Voice of Holland waar ze 2e werd. Pearl treedt tientallen keren per jaar op. Ze geniet van ieder concert en weet met haar loepzuivere, warme stem ontzettend veel mensen te raken. Pearl bracht eerder al 3 albums uit, maar bleef de droom houden om een eigen Paascd te maken. Die droom is uitgekomen.

Nieuwe inspiratie

Voor haar Paascd herschrijft Pearl diverse bestaande nummers. Met het album wil Pearl een inkijkje geven in het leven en lijden van Jezus. Ze wil mensen bewust(er) maken van wat God deed voor de mensen. Pearls cd komt uit op woensdag 26 februari 2020. Ze presenteert de plaat samen met haar muzikanten en backing vocals door het hele land en is dus ook te gast in Ouddorp. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.

Meer info?

Kaarten zijn te koop via www.zingenindekerk.nl/pasenmetpearl en kosten € 12,50 per stuk. Aanvang is om 20:00 uur, de deuren gaan om 19:30 uur open.