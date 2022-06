Zangers gezocht voor projectkoor Herdenking 70 jaar Watersnoodramp

De werkgroep Projectkoor Herdenking 70 jaar Watersnoodramp wil op 1 en 4 februari 2023 om 20:00 uur een herdenkingsconcert organiseren in Oude-Tonge en Stellendam. De Herdenkingscantate is speciaal voor de herdenking van de watersnoodramp van 1953 door Arie J. Keijzer gecomponeerd.

Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat deze regio zwaar getroffen werd door deze verschrikkelijke stormvloed. De Herdenkingscantate is bedoeld ter nagedachtenis aan de watersnoodslachtoffers en voor vertroosting van de nabestaanden.

Zangers gezocht

De werkgroep is op zoek naar zangers die mee willen werken aan deze Herdenkingscantate. De werkgroep is gestart om het samen te stellen projectkoor voor te bereiden. Er zijn voor het projectkoor ongeveer 65 zangers nodig. De Herdenkingscantate is voor Koor, Mannenkoor, Kamerkoor, Soliste, Orgel en slagwerk. Het projectkoor werkt samen met een Kamerkoor.

Voor verschillende zangers zal dit stuk niet onbekend zijn, voor anderen geheel nieuw. Aangaande het instuderen van deze Herdenkingscantate, zijn er door de werkgroep een aantal regels opgesteld. Het instuderen van deze Herdenkingscantate vraagt wel enige studie. Ben je enthousiast, toonvast en heb je koor- of zangervaring, meld je aan!

Repetities

De repetities vinden plaats op de maandagavond in de Hervormde kerk van Stellendam of Oude-Tonge. Er zijn om de viertiendagen 10 á 12 repetitieavonden gepland. De repetities voor het projectkoor gaan op maandagavond 5 september om 19:45 uur van start in de Hervormde kerk van Stellendam. De dirigent zal aan de hand van ervaring en stemsoort selecteren.

Medewerkers

Het projectkoor wordt samengesteld en gedirigeerd door Jan Bezuijen. De organist is Johan van Broekhoven, soliste Marlotte van ’t Hoff en het slagwerk wordt verzorgd door Cees Boelaars en Gerrit Zwerus.

Cantate

Bij de herdenking van 50 jaar watersnoodramp in 2003, werd de cantate voor het eerst uitgevoerd in Oude-Tonge en Stellendam. Daarna werd in samenspraak met de gemeente dit in 2008, 2013 en 2018 voortgezet. De werkgroep vind het belangrijk om de herinnering aan de watersnoodramp levend te houden, ook voor de komende generatie.

Meezingen?

Wie mee wil zingen in het projectkoor kan zich bij de werkgroep melden. Belangstellenden kunnen om een opgaveformulier en alle informatie vragen via dh.maliepaard@gmail.com. Aanmelden kan tot 22 augustus 2022. Meer info kan aangevraagd worden bij Dicky Maliepaard, tel. 06-30345002, tussen 19:00 en 19:30 uur.