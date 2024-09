Zeehondenopvang in Stellendam zoekt vrijwilligers

A Seal zoekt nieuwe vrijwilligers en organiseert daarom een informatieavond op woensdag 18 september 2024. Er zijn helpende handen nodig op verschillende afdelingen in het zeehondenopvangcentrum.

Er zijn vacatures in het bezoekerscentrum, bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw. Ook zijn er mensen nodig voor de zeehondenverzorging en bij de technische dienst. Enthousiasme is het allerbelangrijkst, en bij de technische dienst is het handig als je een technische achtergrond hebt. Voor de zeehondenzorg en het bezoekerscentrum word je opgeleid als je bij A Seal aan de slag gaat.

A Seal is een opvangcentrum voor zieke of gewonde zeehonden en voor zeehondenpups die hun moeder zijn kwijtgeraakt. De pups blijven in de opvang tot ze groot en sterk genoeg zijn en gezond zijn verklaard door de dierenarts. Dan worden ze weer vrijgelaten in zee. Dat is voor alle vrijwilligers die daaraan hebben bijgedragen altijd een heel bijzonder moment.

Wie interesse heeft in een functie bij A Seal, kan zich aanmelden voor de informatieavond of meer informatie vragen door te mailen naar info@aseal.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel