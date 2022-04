Zeer grote brand in Dirkslandse woning

De brandweer is vrijdagavond 8 april 2022 met groot materieel uitgerukt voor een grote brand in Dirksland. Aan het Korteweegje stond een vrijstaande woning in brand. Toen de eerste wagen van de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit de woning.

De brand breidde zich later uit naar de aangrenzende schuur. Zover nu bekend waren er geen mensen meer aanwezig in de woning. Om ruimte te bieden aan de hulpdiensten heeft de politie de weg afgesloten in beide richtingen.