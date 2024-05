Zeeuwse Gronden opent nieuwe Beschermd Wonen locatie in Dirksland

Zeeuwse Gronden (Stichting Wonen en Psychiatrie), bekend om hun zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte, opent in juli 2024 een nieuwe Beschermd Wonen locatie in Dirksland. Deze nieuwe locatie, gevestigd aan de Akelei 32 (Elkersweide), biedt een veilige woonomgeving met een nauwe samenwerking met familie, kleinschaligheid en een zerotolerancebeleid voor drugs. Bewoners kunnen ook deelnemen aan diverse vormen van dagbesteding.

De totstandkoming van deze locatie is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen Zeeuwse Gronden en een grote groep ouders, die zich inzetten voor betere zorg op de Zuid-Hollandse eilanden.

Na de opening wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en op 25 september vindt er een feestelijke opening plaats met live muziek en hapjes. Dit uitgestelde feest geeft bewoners de tijd om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Naast Dirksland zal in 2025 ook een nieuwe locatie in Spijkenisse openen, met verdere uitbreidingsplannen in Zuid-Holland.

Verslaggever Danny Rijkels sprak met Hanna Laport, bestuurder van Stichting Zeeuwse Gronden, over de nieuwe locatie.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Danny Rijkels