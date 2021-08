Zeiljacht in problemen voor de kust van Goeree

In de vroege morgen van maandag 16 augustus 2021 omstreeks 05:45 uur werd de bemanning van de KNRM-reddingboten van de stations Stellendam en Ouddorp gealarmeerd voor een zeiljacht die in problemen was geraakt voor de kust van Goeree.

Beide reddingboten zijn het zeiljacht te hulp geschoten en hebben het jacht en de opvarenden in veiligheid kunnen brengen. Het jacht is door de KNRM afgesleept naar de haven van Stellendam.