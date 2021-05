Zelf aan de slag voor schoon en voldoende water

Wandelen is een grote trend op dit moment. Om wat afwisseling te brengen, lanceren de waterschappen de Waterbazen Wandelingen. Onderweg ontdekken wandelaars wat ze zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.

Met een Doe & Ontdek-gids kunnen mensen aan de slag met opdrachten en waterweetjes. Ze checken de waterkwaliteit, leren kijken als een dijkwachter of spotten tegeltuinen, regentonnen of wadi’s. Wandelaars kiezen zelf waar de wandeling heen gaat: op de dijk, in de natuur of in de stad. De gids is gratis te downloaden en speciaal geschikt voor op de mobiele telefoon.

Winactie Spot de pot

Waterschap Hollandse Delta heeft een speciale actie voor wandelaars: er staan 5 knalroze wc-potten in het werkgebied van het waterschap, namelijk op: Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en Rotterdam IJsselmonde. De mensen met de origineelste inzendingen maken kans op 3 prijzen: een regenwaterschutting, een regenton of toffe goodiebags. Wandelaars hoeven zich niet op te geven en bepalen zelf wanneer en waar ze gaan wandelen: op de dijk, in de natuur of in de stad. Meer informatie is te vinden op wshd.nl.

Waterbazen

Steeds meer mensen dragen bij aan schoon en voldoende water. Met kleine aanpassingen in en om het huis is er al veel te bereiken. Zoals hoosbuien opvangen met een regenton, zwerfvuil rapen langs de waterkant en alleen de drie P’s door de wc spoelen: plas, poep en papier. Met de campagne ‘Waterbazen’ willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn. Subsidieregelingen van het waterschap dragen hieraan bij.