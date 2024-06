Zelfstandig stemmen voor inwoners met visuele beperking

Op donderdag 6 juni 2024 vinden de Europese verkiezingen plaats. Dit is een belangrijke gelegenheid voor alle burgers om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de samenstelling van het Europees Parlement. Speciaal voor inwoners van Goeree-Overflakkee met een visuele beperking is er een voorziening getroffen die hen in staat stelt om zelfstandig hun stem uit te brengen.

In het stemlokaal Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat in Middelharnis is een stemmal met audioondersteuning beschikbaar. Deze innovatieve hulpmiddelen zorgen ervoor dat ook kiezers met een visuele beperking zonder hulp van anderen kunnen stemmen, wat bijdraagt aan hun privacy en zelfstandigheid. De audioondersteuning begeleidt de kiezer door het proces, terwijl de stemmal helpt om de juiste keuze te maken op het stembiljet.

Het stemlokaal is geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur, zodat er voldoende tijd is voor iedereen om te stemmen op een moment dat hen goed uitkomt. Of je nu vroeg in de ochtend of later op de dag komt, je bent van harte welkom om je stem uit te brengen.

Voor degenen die meer informatie willen over de verkiezingen, de kandidaten of de stemprocedures, is er uitgebreide informatie te vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee: www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen. Hier vind je alles wat je moet weten om goed voorbereid naar de stembus te gaan.



Door Internetredactie Omroep Archipel