Zes nieuwe gedenkbomen voor 100-jarigen op Goeree-Overflakkee

Het Vliedpark in Middelharnis/Sommelsdijk is sinds vrijdag 24 maart 2023 zes gedenkbomen rijker. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hielp samen met de eeuweling of een familielid/vriend namens hem of haar een jonge walnootboom planten.

In 2022 werden de eerste twee gedenkbomen in het park geplant. Nu ging de schep dus opnieuw in de grond. De nieuwe bomen zijn voor: mevrouw Van Ham-Schell (101) uit Sommelsdijk, mevrouw Verhage-Moerkerk (101) en mevrouw Tanis-Tanis (103) uit Ouddorp, mevrouw Melissant-Van Wageningen (106) uit Herkingen en de heer Polder (100) uit Dirksland. Ook werd er een boom geplant voor de inmiddels overleden mevrouw Koppenaal-Hotting (100) uit Oude-Tonge. Mevrouw Van Ham-Schell en de heer Polder waren zelf aanwezig. De heer Polder hielp zelfs een handje mee.

De gemeente biedt inwoners bij het bereiken van de leeftijd van 100 jaar de boom aan als cadeau. Bij de boom komt een bordje met de naam, geboortedatum en geboorteplaats. De gemeente zorgt voor en is eigenaar van de gedenkbomen.