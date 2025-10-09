Zes procent van de huishoudens op het eiland is miljonair

Op Goeree-Overflakkee behoort zes procent van de huishoudens tot de miljonairs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2024. In deze cijfers zijn zowel de waarde van de eigen woning als eventuele hypotheekschulden meegerekend. Landelijk staat Goeree-Overflakkee daarmee op plek 164 van de 342 gemeenten, net onder het midden van de ranglijst. Wel scoort de gemeente net iets boven het landelijk gemiddelde van 5,5 procent.

Miljonairshuishoudens in Nederland hadden in 2024 een doorsneevermogen van 1,6 miljoen euro. Bij niet-miljonairs lag dat op 110 duizend euro. Tweederde van de miljonairs beschikt over een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen euro, terwijl een kwart tussen de 2 en 5 miljoen bezit. Een klein deel, drie procent, heeft een vermogen van 10 miljoen euro of meer.

Bijna veertig procent van de miljonairs ontvangt voornamelijk pensioen. De overige groep heeft werk als voornaamste inkomensbron, waarvan ruim de helft als zelfstandige werkt. Dat aandeel is de afgelopen jaren gedaald. Ter vergelijking: onder niet-miljonairs met werk is 14 procent zelfstandig ondernemer.

Vermogen

Wat betreft de opbouw van het vermogen, bestaat bij miljonairs ongeveer 40 procent uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. De eigen woning maakt een kwart van hun totale bezit uit. Bij niet-miljonairs is dit anders: daar vormt de eigen woning meer dan driekwart van het vermogen en is het aandeel bedrijfsbezit beperkt. Naarmate het vermogen van miljonairs toeneemt, neemt het aandeel bedrijfsbezit verder toe en het aandeel woningbezit relatief af.

Door Internetredactie Omroep Archipel