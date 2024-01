Zes Zoover Awards voor vakantielocaties op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee is flink in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Zoover Awards. Zes campings en vakantieparken op het eiland werden door de gasten gewaardeerd met een negen of hoger en kregen daarvoor een gouden award.

Camping De Lage Werf in Den Bommel won voor het zevende jaar achter elkaar. Camping 't Vogelnest bij Stad aan 't Haringvliet won voor de vierde keer op rij. Beide winnaars hadden een cijfer van 9,5. Camping Elizabeth Hoeve in Melissant won de gouden award voor het eerst met een 9,4. Datzelfde cijfer ging naar Bungalowpark Zeedijk in Herkingen. Ook RCN Toppershoedje in Ouddorp sleepte een Gouden Award binnen met een 9,2. Een nette negen was er voor Landschapscamping De Vlugtheuvel in Stellendam.



Door Linda van der Klooster