Zesde en laatste polderkatern Rethorica gaat over Goeree

Met 'Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee' heeft Sociëteit Rethorica een serie boeken op de markt gebracht waarin een belangrijk deel van de eilandelijke historie is vastgelegd: de historische boerderijbouw binnen het grotere kader van de agrarische geschiedenis. Op 4 oktober 2024 verschijnt het laatste deel. Dit zesde polderkatern gaat over Ouddorp, Goedereede en de Oostdijk.

De serie polderkaternen verscheen vanaf 2015. Het eerste deel kwam uit in het kader van het vijfhonderdjarig bestaan van Rethorica. Vanwege de wortels van de sociëteit ging dat katern over de polders rond Sommelsdijk. De vier delen daarna gaan in op de agrarische geschiedenis van Flakkee. Het afsluitende zesde deel van de serie, dat nu op de drukpers ligt, richt de blik op de kop van het eiland.

In de serie is van alles boven tafel gekomen dat nog niet bekend was. Ook nog nooit gepubliceerde foto’s, perceel- en polderkaarten doken op. Tijdens het veldonderzoek stuitte de werkgroep die de polderkaternen samenstelde bijvoorbeeld op historische kelders. In het laatste deel komt duidelijk naar voren dat in vrijwel alle boerenschuren in Ouddorp scheepshout is verwerkt.

Frank Westerman

De presentatie van het zesde polderkatern is op vrijdagavond 4 oktober in De Dorpstienden te Ouddorp. Spreker is schrijver Frank Westerman. Hij is onder andere bekend door zijn boek 'De Graanrepubliek', dat inzoomt op de verhouding tussen herenboer en landarbeider in het Oldambt van Groningen en de ontwikkelingen in de landbouw. Een belangrijke rol in het boek speelt Sicco Mansholt, boer, landbouwminister en eurocommissaris. Zijn beleid komt ook in het polderkatern aan de orde.

Polderkatern 6 is te koop tijdens de presentatieavond en daarna bij Bruna, Boekhandel Akershoek en het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp en bij Boekhandel Van der Boom en het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. De verkoopprijs is 15 euro.



Door Internetredactie Omroep Archipel