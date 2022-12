Zet je fietslicht AAN in het donker

Waterschap Hollandse Delta vraagt aandacht voor de fietser. Met goede verlichting neemt het risico dat je in het donker wordt aangereden met 20% af. Heemraad Henk van der Drift was aanwezig bij voetbalvereniging WFB in Ouddorp. Samen met de jonge voetbalspelers plaatste hij de ‘Zet je licht aan’ markering op het wegdek voor de ingang van de club. De tijdelijke, milieuvriendelijke spray moet fietsers bewuster maken de fietsverlichting aan te zetten. Dit ter ondersteuning van de landelijke ‘AAN in het donker’ campagne.

Goede verlichting geldt voor iedereen in het verkeer

Waterschap Hollandse Delta onderhoudt een groot deel van de wegen en fietspaden op Goeree-Overflakkee. Dit zijn wegen buiten de bebouwde kom, dus over dijken en door de polder. Hier is het extra belangrijk om goed op te vallen in het verkeer vanwege de beperkte straatverlichting.

Heemraad Henk van der Drift: “Op veel moderne fietsen is de fietsverlichting vaak wel op orde, maar regelmatig wordt vergeten om het aan te zetten. Goede verlichting geldt niet alleen voor fietsers. Ook wanneer je in de polder je hond uitlaat of gaat hardlopen, is het belangrijk om goed op te vallen. Dat kan bijvoorbeeld met een reflecterend hesje”. Los van dit moment zijn er over het eiland meerdere markeringen geplaatst op locaties waar dagelijks veel fietsers komen.

Maak een punt van nul verkeersslachtoffers

Waterschap Hollandse Delta vormt samen met onder andere de gemeente Goeree-Overflakkee, de politie, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee. Henk van der Drift: “Met deze samenwerking streven wij ernaar dat iedereen iedere dag veilig thuis komt. Maar ook weggebruikers zelf hebben hier een belangrijke rol in, alleen samen kunnen we een punt maken van nul verkeersslachtoffers”.