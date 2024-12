Zichtbaar in de donkere dagen

Niet alleen de korte dagen, maar ook het slechte weer maken het belangrijk om zichtbaar te zijn in het verkeer. Met goede verlichting neemt het risico dat u wordt aangereden in het donker met maar liefst 20% af. Als fietser bent u kwetsbaar in het verkeer. Een automobilist kan u als fietser onbedoeld over het hoofd zien.

Er is veel kwaliteitsverschil tussen fietslampen. Kies een lamp die voldoende licht geeft. Zeker op onze polderwegen is dit heel belangrijk. Stel de lamp wel zo af dat u tegenliggers niet verblindt.

Maar niet alleen voor fietsers is het belangrijk om gezien te worden, dit is het ook wanneer u lopend aan het verkeer deelneemt. Draag bijvoorbeeld lichte kleding of kleding met reflectie. Ook een lampje aan uw arm of aan de riem van de hond helpt.

Naast gezien worden is het ook belangrijk om zelf alles te zien. Zorg als automobilist, motor- of scooterrijder ook dat spiegels, ruiten, windscherm, helmvizier en lampen schoon zijn en goed werken zodat u niets mist.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen weer veilig thuis komt.

Kijk voor meer informatie op www.maakeenpuntvannul.nl/aan.



Door Internetredactie Omroep Archipel