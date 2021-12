Ziekenhuis Dirksland alweer in top tien van best gewaardeerde ziekenhuizen

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoort in 2021 opnieuw tot de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland. De Patiëntenfederatie Nederland heeft dit dinsdagmiddag 7 december 2021 bekendgemaakt. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,5. Ook in 2019 stond het ziekenhuis al in de top tien.

Het ziekenhuis dankt de hoge notering aan de honderden waarderingen van patiënten en naasten op de website van ZorgkaartNederland. Patiënten zijn met name tevreden over het feit dat artsen en verpleegkundigen vriendelijk, deskundig en duidelijk zijn. Ook het nakomen van afspraken en een luisterend oor zijn voor de patiënten wordt veel genoemd in de positieve waarderingen.

Mariska Shekary, lid van de raad van bestuur van CuraMare: “We zijn enorm blij met deze prachtige waardering van onze patiënten. Dit laat zien dat we, jaar op jaar, erin slagen om onze kernwaarden; deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen, uit te dragen én dat dit in onze zorg ook zo wordt ervaren door onze patiënten. In deze lastige tijden is het een extra opsteker voor onze medewerkers en artsen, die zich dag in dag uit inzetten om kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg te leveren.”

Over ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Patiënten en naasten kunnen hier hun ervaring delen over de zorg die in Nederland wordt geboden.