Ziekenhuis Dirksland koploper in het gebruik van digitaal contact in de zorg

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is één van de drie koplopers in het gebruik van digitaal contact in de zorg in Nederland. Maar liefst 25.309 unieke patiënten zijn aangesloten op de BeterDichtbij app.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt sinds 2018 met de BeterDichtbij app en de ervaringen zijn heel positief. Informatiemanager Eric Koppelaar is sinds de start betrokken: “Het aantal patiënten dat de BeterDichtbij app gebruikt is de afgelopen jaren alleen maar verder gegroeid. Iedere patiënt die een afspraak heeft in het ziekenhuis wordt hiervoor persoonlijk door ons uitgenodigd. Dit maakt het laagdrempelig voor patiënten om veilig berichten uit te wisselen met de eigen arts of zorgverlener.”

Patiënten kunnen via de app een korte niet-spoedeisende vraag stellen en informatie delen met hun arts of zorgverlener. “Het voordeel is dat patiënten en zorgverleners kunnen appen wanneer het hen uitkomt. Als patiënt hoef je niet meer te bellen en in de wacht te staan voor een eenvoudige vraag”, licht internist-hematoloog en chief medical information officer Heike Noordzij toe. “Naast appen is het ook mogelijk om te beeldbellen via BeterDichtbij. Hierdoor hoeven patiënten niet meer speciaal naar het ziekenhuis te komen voor een afspraak met de arts. Dat bespaart tijd.”

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werkt continu aan verdere innovaties en technologie om de zorg toekomstbestendiger te maken. De ontwikkelingen gaan snel en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vindt het belangrijk om hierop te anticiperen. De BeterDichtbij app is hier een heel mooi voorbeeld van.