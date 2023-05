Ziekenhuis Dirksland levert waardevolle bijdrage aan internationale studie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is betrokken bij diverse medisch-wetenschappelijke onderzoeken. Ze streven ernaar om voortdurend meer kennis te vergaren over verschillende ziekten en behandelingen. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de meest optimale zorg te kunnen bieden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is de recent afgeronde internationale 'CLEAR-studie', waaraan verschillende patiënten van de afdeling Cardiologie van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hebben deelgenomen.

Normaal gesproken maakt het lichaam precies genoeg cholesterol aan. Door verschillende omstandigheden kan dit uit balans raken en bestaat de kans dat de bloedvaten langzaam dichtslibben en het bloed moeilijker door de vaten stroomt. Om cholesterol te verlagen, worden vaak statinen voorgeschreven, maar niet iedereen kan dit cholesterolverlagende medicijn goed verdragen.

Uit de CLEAR studie is gebleken dat patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten en statine-intolerantie minder kans hebben om een hartaanval te krijgen als ze bempedoïne zuur gebruiken. Dit middel blijkt net als de statinen cholesterolverlagend te werken en zou daarmee een uitkomst kunnen zijn voor hoog risico patiënten. Het onderzoeksteam van de afdeling Cardiologie is blij dat zij door dit onderzoek een bijdrage heeft kunnen leveren aan de kennis over hart- en vaatziekten, met dank aan de patiënten die hebben deelgenomen. N.B. Het middel kan momenteel nog niet worden voorgeschreven.