Ziekenhuis Dirksland ontvangt schenkingen voor vlinderproject

Al een tijd had Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de wens om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren voor ouders die hun kindje verloren zijn vanaf een zwangerschapsduur van 16 weken. Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats. In de toekomst wil het ziekenhuis een blijvende herdenkingsherinnering voor deze kinderen aanschaffen. Dankzij een aantal prachtige cheques is deze wens nu een stuk dichterbij gekomen.

Erkenning en herdenking van overleden kinderen via vlinderproject

Sinds niet al te lange tijd is het inmiddels mogelijk om stilgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, te registreren bij de gemeente. Dit is voor veel ouders erg waardevol om hun kind op deze manier te erkennen. Het ziekenhuis wil de kindjes samen met de ouders extra herdenken tijdens een zogeheten vlinderbijeenkomst. Onlangs heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en dit was voor zowel de ouders als onze betrokken medewerkers een zeer waardevolle bijeenkomst. Het ziekenhuis wil nu een blijvende herdenkingsherinnering aanschaffen voor alle verloren kinderen. In welke vorm dit wordt toegepast wordt op dit moment nog onderzocht.

Mooie opbrengst drive-in bioscoop Kiwanis

Kiwanis Goeree-Overflakkee hoorde over de vlinderbijeenkomst en heeft vanuit hun missie om zich in te zetten voor kinderen in de regio besloten om een bijdrage te leveren aan de herdenkingsherinnering in het ziekenhuis. De opbrengst van een door hen georganiseerde drive-in bioscoop op het terrein van hoofdsponsor Visbeen is op 10 december 2019 aan het ziekenhuis overhandigd in de vorm van een cheque van 3.750 euro.

Schenking Rabobank Jongerenraad

Ook de jongerenraad van de Rabobank kreeg het nieuws over het project te horen. Martijn Groenendijk, lid van deze raad, bracht het project onder de aandacht binnen de Rabobank. De jongerenraad heeft toen besloten om 1.000 euro te schenken aan het vlinderproject van het ziekenhuis.