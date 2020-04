Ziekenhuis Dirksland treft voorbereidingen om de zorg weer uit te breiden

Regelmatig geeft premier Rutte een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ook Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis houdt deze persconferenties en mededelingen nauwlettend in de gaten om de zorg aan te passen aan de actuele situatie. Voor nu betekent dit dat ze voorbereidingen treffen om de zorg weer geleidelijk op te schalen.

Allereerst ligt de focus op de meest noodzakelijke en planbare ziekenhuiszorg. Ze gaan deze zorg geleidelijk aan verbreden. Voor de afspraken op de polikliniek, onderzoeken en operaties betekent dit dat er tot 1 mei 2020 geen geplande en niet-spoedeisende operaties en onderzoeken plaatsvinden. Als een bezoek aan een spreekuur echt niet kan wachten, gaat deze door. De behandelend arts neemt hierover een beslissing.

Wat gaat wel door?

Geplande keizersnedes en poliklinische bevallingen gaan gewoon door, net zoals doorlopende behandelingen waaronder dialyses en chemotherapie. Vanaf 1 mei 2020 wordt de uitgestelde zorg weer langzaam opgestart. Dit zijn afspraken die tijdens de coronacrisis zijn afgezegd, maar waarvan het niet wenselijk is dat deze nóg langer worden uitgesteld. De behandelend arts beslist ook hierover.

Hoe worden patiënten hiervan op de hoogte gesteld?

Patiënten worden in alle gevallen gebeld over een afspraak, onderzoek en/of operatie, of dit doorgaat of verplaatst wordt. Waar mogelijk wordt een afspraak omgezet in een beeldconsult. Wanneer de patiënt het ziekenhuis bezoekt, mag deze maximaal één persoon meenemen.

Klachten op de dag van de afspraak?

Wanneer de afspraak bevestigd is, maar de patiënt op deze dag last heeft van klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts dan adviseert Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis thuis te blijven en contacten voorlopig te beperken. Daarnaast adviseert het ziekenhuis om de huisarts te bellen indien acute dokterszorg nodig is.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hoopt op deze manier - ook na 1 mei - uitgestelde zorg en niet geplande en niet-spoedeisende bezoeken geleidelijk aan weer op te pakken.



Wat betekent dit voor uw afspraak op de polikliniek, uw onderzoek of uw operatie?

Tot 1 mei vinden er geen geplande, niet-spoedeisende operaties en onderzoeken plaats. Als een bezoek aan een spreekuur echt niet kan wachten, gaat deze door. De behandelend arts neemt hierover een beslissing.

Geplande keizersnedes en poliklinische bevallingen gaan gewoon door, net zoals doorlopende behandelingen waaronder dialyses en chemotherapie.

Vanaf 1 mei wordt de uitgestelde zorg weer langzaam opgestart. Dit zijn afspraken die tijdens de coronacrisis zijn afgezegd, maar waarvan het wenselijk is dat deze niet nog langer worden uitgesteld. De behandelend arts zal ook hierover beslissen.