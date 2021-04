Ziekenhuis ontvangt gedenkbeeld voor stilgeboren kinderen

Sinds kort is de binnentuin van de kraam- en kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een mooi gedenkbeeld rijker. Het staat symbool voor stilgeboren kinderen: ‘om niet te vergeten’. Het beeld is geschonken door Kiwanis Goeree-Overflakkee en de Rabobank Jongerenraad.

Vlinderproject

Sinds 2019 is het mogelijk om stilgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, te registreren bij de gemeente. Het is voor veel ouders erg waardevol om hun kind op deze manier te kunnen erkennen. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wil het overlijden van deze kinderen ook niet zomaar achter zich laten. En hoe kort ze ook hebben geleefd: deze kinderen zijn waardevol. Daarom is het ziekenhuis een aantal jaar geleden het vlinderproject gestart. Stilgeboren kinderen worden samen met de ouders extra herdacht tijdens een zogeheten vlinderbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn voor zowel de ouders als betrokken medewerkers zeer waardevol. De wens voor een blijvende herdenkingsherinnering is met de schenking van het nieuwe beeld ‘om niet te vergeten’ vervuld.

Gedenkbeeld

Het bronzen beeld, gemaakt door kunstenaar Joep Luijckx, laat een vader en een moeder met een wegvliegende vlinder zien. Hoofdsponsor de heer Visbeen, die ook de naam van het beeld bedacht, Kiwanisleden Ellen Cazander en Caroline van Kempen en Martijn Groenendijk van de Rabobank Jongerenraad overhandigden eerder een cheque voor de aanschaf van het beeld ter waarde van resp. € 3.750,00 en € 1.000,00. Het ziekenhuis is de schenkers en de maker van het beeld erg dankbaar.