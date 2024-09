Zijn er meer spinnen en lijken de harige spinnen dit jaar groter?

De herfst staat voor de deur en dat betekent dat er weer meer spinnen in huis verschijnen. Voor veel mensen een onwelkome verrassing, vooral omdat de spinnen dit jaar niet alleen talrijker lijken, maar ook groter. In september en oktober worden mannetjes actiever op zoek naar warmte en een partner, waardoor ze vaker zichtbaar zijn in woningen. Maar voordat je de stofzuiger erbij pakt, is het goed om te beseffen hoe nuttig deze achtpotige bezoekers eigenlijk zijn.

Waarom lijken spinnen dit jaar groter?

Dit jaar (2024) lijken spinnen inderdaad forser, en dat heeft een reden. Door de warme en vochtige zomer waren er volop prooien zoals muggen en vliegen, wat veel spinnen de kans gaf om optimaal te groeien. Aan het einde van de zomer worden vooral de mannetjes zichtbaar terwijl ze op zoek gaan naar een partner, waardoor het lijkt alsof er meer spinnen zijn dan normaal.

Van angstaanjager naar nuttige huisgenoot

Hoewel de meeste mensen niet graag een spin in huis zien, is er weinig reden tot paniek. De spinnen die in Nederland voorkomen, zijn volledig onschadelijk voor mensen. Sterker nog, ze zijn nuttige bondgenoten. Door te jagen op muggen, vliegen en andere insecten, helpen spinnen om insecten populaties onder controle te houden, wat je huis insectenvrij maakt op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier.

Wat te doen met spinnen in huis?

Hoewel spinnen nuttig zijn, voelt niet iedereen zich prettig bij hun aanwezigheid. Wil je liever geen spinnen in huis, dan zijn er een paar simpele maatregelen die je kunt nemen:

Houd je huis schoon: Regelmatig schoonmaken en het verwijderen van voedselbronnen voor insecten maakt je huis minder aantrekkelijk voor zowel insecten als spinnen.

Sluit kieren en gaten: Zorg ervoor dat ramen, deuren en muren goed afgesloten zijn, zodat spinnen moeilijker naar binnen kunnen kruipen.

Gebruik horren: Door horren voor ramen en deuren te plaatsen, voorkom je dat zowel spinnen als insecten binnenkomen.

Verwijder spinnenwebben: Het regelmatig weghalen van spinnenwebben ontmoedigt spinnen om zich te vestigen.

Verminder buitenverlichting: Insecten worden 's avonds aangetrokken door licht, wat spinnen vervolgens aantrekt. Houd de verlichting rond deuren en ramen minimaal.

Mocht je toch een spin in huis tegenkomen, dan kun je deze het beste voorzichtig vangen en buiten zetten. Er is geen reden om spinnen dood te slaan – ze zijn onschadelijk en helpen je juist om insecten te bestrijden. Ook opzuigen is geen ideale oplossing, want spinnen kunnen soms uit de stofzuiger kruipen. Als je niet bang bent, overweeg dan om ze een rustig plekje in huis te laten. Ze helpen je leefruimte namelijk insectenvrij te houden.

Wanneer eindigt de spinnentijd?

De piek van de spinnentijd ligt tussen september en oktober. Tegen november verdwijnen de meeste spinnen weer naar beschutte plekken. Tot die tijd kun je ze het beste beschouwen als nuttige bondgenoten die je helpen om insecten op een natuurlijke manier buiten de deur te houden.



Door Internetredactie Omroep Archipel