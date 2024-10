Zing de zeemansliederen mee met Shantykoor Op Volle Kracht

Het shantykoor Op Volle Kracht uit Melissant bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar en staat bekend om hun sfeervolle uitvoeringen van zeemansliederen, ook wel shanty's genoemd. Het koor wil graag uitbreiden en heeft daarom onlangs een oproep geplaatst voor nieuwe leden.

Het koor nodigt zowel zangers als muzikanten uit om zich aan te melden. De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:45 uur in het Verenigingsgebouw Melishof in Melissant. Tijdens de repetitie is er halverwege een korte pauze, waarbij de leden kunnen genieten van een kopje koffie of thee. Opgeven via pr@opvollekracht.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel