Zing gezellig mee met het Aanschuifkoor

Houd je van muziek, gezelligheid en samen zingen? Dan is het Aanschuifkoor dé plek voor jou! Hier draait alles om genieten van muziek, het ontmoeten van nieuwe mensen, en vooral om samen plezier te maken. Het maakt niet uit of je een geoefende zanger bent of gewoon voor de lol mee wilt zingen - iedereen is welkom.

Onder de enthousiaste en inspirerende leiding van een gepassioneerd team, bestaande uit Germaine Compier, Joop Driesen, Els van de Wetering, Wijnand Legerstee, Ton en At van Eendenburg, Joke Heijligers, Margreet van Maanen, Annette Rietveld, Angele Geelkens, Jack Koster en Saskia Offerhaus, beleef je een middag vol muziek en vrolijkheid. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt en met een glimlach naar huis gaat.

Het Aanschuifkoor is perfect voor mensen die van zingen houden maar geen verplichtingen willen. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon binnenlopen en aansluiten. De muziekkeuze is divers en toegankelijk, zodat iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd of zangervaring.

Dus heb je zin in een middag vol zang en gezelligheid? Kom dan zeker langs bij het Aanschuifkoor en ervaar hoe leuk het is om samen te zingen.

In het radioprogramma 'Op de Hoagte' sprak presentator Maarten de Korte met Gerard de Werk van het Aanschuifkoor.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel