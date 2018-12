Zinkend zeiljacht op Noordzee niet gevonden

Donderdagavond 20 december 2018 omstreeks 18:30 uur kreeg de kustwacht een melding van een onbekend zeiljacht dat zinkende zou zijn op de Noordzee ter hoogte van Ouddorp. Er zouden vijf personen aan boord zijn. Hierna werd de verbinding verbroken en was het voor de kustwacht niet meer mogelijk verbinding te maken.

De Kustwacht heeft meerdere reddingsboten van de KNRM, helikopters en diverse schepen in de buurt die kant op gestuurd. Omdat de positie een gegiste positie was en er geen contact meer was te verkrijgen met het schip is het zoekgebied uitgebreid. Binnen dit zoekgebied werd intensief gezocht.

Na ruim 4 uur werd de zoekactie afgebouwd. Dit omdat er geen wrakstukken, brandstof of personen zijn aangetroffen, en daardoor geen enkel aanknopingspunt is dat er werkelijk een jacht gezonken is. Daarnaast zijn ook geen vermissingen gemeld.