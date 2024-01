ZML De Ark verbreedt kennis over prikkelverwerking

ZML De Ark en de beide scholen voor speciaal basisonderwijs in Middelharnis hebben materialen aangeschaft die ingezet worden bij leerlingen met een verstoorde prikkelverwerking.

De Ark in Middelharnis biedt Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. Het team van ZML De Ark heeft zich het afgelopen half jaar verdiept in de problematiek rondom de prikkelverwerking: Hoe ga je om met onder- en overprikkelde leerlingen en hoe zet je verschillende aangeschafte materialen effectief in?

Prikkelverwerking is de verwerking van informatie die via onze zintuigen binnenkomt. Bij een gezonde prikkelverwerking worden minder belangrijke zaken niet waargenomen of verdwijnen naar de achtergrond. Zo kun je een gesprek met iemand voeren terwijl de radio aanstaat of de klok tikt. Bij een verstoorde prikkelverwerking worden de prikkels niet gefilterd of juist te veel gefilterd. Met als gevolg dat er te veel of juist te weinig prikkels worden waargenomen. Een verstoorde prikkelverwerking is van invloed op de ontwikkeling van de leerling.

Onder de aangeschafte materialen zijn wiebelkrukken, een mandschommel, zitzakken, verzwaringsvesten, speelzand, lichttafels, en spel- en friemelmateriaal. Bovendien zijn er in het kooklokaal en op het schoolplein stiltecabines gecreëerd, waarin leerlingen zich kunnen terugtrekken. Al deze materialen worden inmiddels ingezet bij de leerlingen.



