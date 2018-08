Zoekactie naar 14-jarig vermist meisje Grevelingendam

Dinsdag 31 juli 2018 zijn hulpdiensten bij de Grevelingendam uren bezig geweest met een zoektocht naar een 14-jarig meisje. Ze raakte tijdens het zwemmen in Het Krammer (Oosterschelde) in problemen. De Kustwacht coördineerde de zoekactie. Er waren meerdere boten ingezet, ondersteund door de helikopter en een vliegtuig van de Kustwacht. Tevens zocht een duikploeg mee. Eind van de middag was het meisje nog steeds niet gevonden. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de Politie meldde omstreeks 21:45 uur dat ze een lichaam hebben gelokaliseerd. De identificatie volgt zo spoedig mogelijk. Tweeten Previous Next

