Zoekactie op touw gezet bij aantreffen fiets in sloot

Zaterdagmorgen 22 januari 2022 is een grote zoekactie gestart toen er aan de Goereeseweg een fiets werd aangetroffen in het water. Verschillende brandweer- en politie-eenheden kwamen ter plaatse. Het duikteam en het oppervlaktewater reddingsteam van de brandweer doorzocht het water maar trof niemand aan.

Gestolen

De politie wilde heel graag weten van wie de fiets was en heeft daarom een oproep gedaan of iemand de fiets herkende. Uiteindelijk bleek dat de fiets was gestolen.