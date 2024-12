Zoektocht verhalen over jarige Grevelingendam

1 april 2025 bestaat de Grevelingendam 60 jaar. Brusea, het Watersnoodmuseum en Streekmuseum Goeree-Overflakkee slaan de handen ineen om dit groots te vieren. Zo komen er twee tentoonstellingen, een publicatie, wandel- en fietsroutes en een prijsvraag. 1 april 2025 is de aftrap met een speciale bijeenkomst rondom de 60e verjaardag van de dam. In aanloop naar de feestelijkheden is de organisatie op zoek naar verhalen rondom de Grevelingendam.

De Grevelingendam werd na de Watersnoodramp van 1953 aangelegd om de stroming te verminderen en zo de aanleg van andere dammen te vereenvoudigen. Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland waren hierdoor voor het eerst met elkaar verbonden. De dam had grote gevolgen voor bijvoorbeeld de visserij en het toerisme. Ook was Rotterdam nu een stuk dichterbij voor Schouwenaren. De programmaonderdelen rondom 60 jaar Grevelingendam bestaan daarom voor een belangrijk deel uit de sociaaleconomische kanten van de dam.

Bijzonder archief

Aanleiding voor het project is de schenking van het fotoarchief van de Grevelingendam door opzichter en fotograaf Marinus Luteijn (1921-2019) aan Brusea in Bruinisse. Duizend foto’s tonen op indrukwekkende wijze de aanleg van de Grevlingendam. Een selectie zal onder andere in een buitententoonstelling en de publicatie te zien zijn.

Met spoed op zoek naar verhalen

Speciaal voor dit project leggen ze 10 verhalen vast over de komst en de gevolgen van de Grevelingendam. Denk aan gesproken verhalen van bijvoorbeeld bouwers, vissers, ecologen of campingouders die vertellen over de komst en de impact van de dam. Zo is er het verhaal van Cees van Liere die als 17-jarige verkleed als watergeus, mocht deelnemen aan de openingsceremonie met minister J. van Aartsen. Later realiseerde hij als wethouder een fietsverbinding over de dam.

Heb jij of ken jij iemand met een belangrijk verhaal dat ze moeten vastleggen? Stuur dan een mail naar: mvvelzen@watersnoodmuseum.nl

Prijsvraag

Wie jarig is trakteert. Daarom gaat er een prijsvraag uit voor de beste verhalen/herinneringen/momenten op de dam. Denk aan een herinnering aan het Watersporten, een fantastische trouwdag of een belachelijke weddenschap. Alle verhalen doen ertoe. Een driekoppige jury zal de verhalen beoordelen. De beste verhalen maken kans op een zeiltocht met de Vrijbuiter op het Grevelingenmeer, een etentje bij restaurant Grevelingen of een exclusieve excursie met Staatsbosbeheer. Meer info en inzenden via de website van het Watersnoodmuseum.



