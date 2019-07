Zomerprogramma A Seal Stellendam Stellendam

Vanaf juli tot september 2019 is er elke week een afwisselend zomerprogramma bij A Seal Stellendam. Dit programma omvat educatieve momenten en Meet & Greets met onder andere een zeehondenwachter van EHBZ, een zeehondenverzorger van A Seal, een poppentheater en het reizende Walvisziekenhuis van SOS Dolfijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 25 juli 14:00 uur: Meet & Greet met zeehondenverzorger A Seal

Woensdag 31 juli 14:00 uur: Meet & Greet met een “fossielenkenner”

Donderdag 8 augustus 14:00 uur: Poppentheater Madelief

Donderdag 15 augustus 14:00 uur: Meet & Greet met zeehondenwachter Ad van den Berg van EHBZ

Donderdag 22 augustus hele dag: Reizende walvisziekenhuis van SOS Dolfijn

Donderdag 29 augustus 14:00 uur: Stichting Milieu Direct over zwerfafval en plastic

A Seal Stellendam vangt zieke, verweesde en gewonde zeehonden op van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, waarna ze na herstel weer worden uitgezet in de natuur. Daarnaast vertoont A Seal Stellendam wisselende educatieve exposities over de natuur, milieu en duurzaamheid in de omgeving van de zeehondenopvang.

Momenteel is de expositie over de duurzame visserij ook nog te zien en kan men via de VR-beleving 'Treasures of GO' onder andere ook virtueel de Haringvlietsluizen bekijken. Voor meer informatie: www.aseal.nl