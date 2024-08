Zomerse theaterervaring met Kiki Schippers en Tim Kroesen

Op 10 augustus 2024 wordt Hofstede Lust & Last het decor voor een unieke voorstelling van Klapstoel Cabaret. Het evenement, dat Kiki Schippers samen met Tim Kroesen zal opvoeren, belooft een avond vol humor, muziek en spontaniteit te worden. De bekroonde cabaretier en zangeres, die vier sterren ontving van zowel de Volkskrant als Het Parool voor haar bandshow, en de Annie M.G. Schmidt Prijs won voor het lied "Er spoelen mensen aan", komt naar Sommelsdijk om haar nieuwste creaties te delen.

Door Danny Rijkels

Kiki Schippers vertelt in een interview met Omroep Archipel enthousiast over het concept van Klapstoel Cabaret. "We wilden het theater naar de mensen brengen, ook tijdens de coronaperiode," legt ze uit. "We hebben een grote marktwagen gekocht, zwart geverfd en uitgerust met lampen en een geluidssysteem. Daarmee konden we overal ons eigen theater bouwen." Dit mobiele podium bracht hen naar allerlei locaties, van stranden op Terschelling tot heidevelden en plekken zonder stroom. "Het is een hele losse manier van spelen en een fantastische manier om in de zomer door te werken aan nieuwe dingen en op een laagdrempelige manier dingen uit te proberen op publiek."

Schippers ziet dit pop-up podium niet alleen als een manier om op te treden, maar ook als een plek om nieuwe ideeën te testen. "Ik gebruik het vaak als een try-out podium. Het is een hele vrije sfeer en je ziet iedereen. De reacties zijn eerlijker en directer dan in een traditioneel theater."

Naast haar werk met Klapstoel Cabaret heeft Kiki het afgelopen jaar ook meegewerkt aan een podcast met Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn. Tijdens een live-toernee voor de Europese verkiezingen schreef ze odes aan verschillende mensen, waaronder Kajsa Ollongren en Maarten Krijgsman. "Ik ben benieuwd hoe die odes werken buiten de context van zo'n politieke avond en wil er misschien een paar uitproberen op het publiek in Sommelsdijk."

Op de vraag hoe ze haar diverse talenten combineert, antwoordt Schippers: "Een column kan een stukje in het programma worden, en liedjes neem ik vaak op in een programma. Ik lever vaak actueel commentaar op het nieuws in de vorm van een lied of sketch. Veel van die actuele korte dingen worden een vergaarbak voor de grote voorstelling."

Haar prijswinnende lied "Er spoelen mensen aan" zal tijdens de voorstelling in Sommelsdijk niet te horen zijn. "Het is een oud liedje, maar helaas nog steeds actueel," merkt ze op. Het nummer, geïnspireerd door een vakantie in Calais en de confrontatie met vluchtelingenkampen, roept op tot nadenken door een gevoel van woede op te roepen in plaats van melancholie.

Kiki Schippers kijkt uit naar de zomeroptredens en haar toekomstige projecten. "Vanaf oktober 2024 speel ik met mijn band door het hele land. We hebben 123 nummers en kunnen overal spelen met vier muzikanten. Daarnaast schrijf ik weer columns voor NPO Radio 1 en werk ik aan een persoonlijke podcast." Hoewel ze nog niet eerder in Sommelsdijk is geweest, is ze enthousiast over de uitverkochte show en de locatie. "Ik ben heel benieuwd en laat me verrassen."

Voor degenen die een kaartje hebben weten te bemachtigen, wordt het ongetwijfeld een bijzondere en inspirerende ervaring.

