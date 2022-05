Zonnepanelen veroorzaken brand in Nieuwe-Tonge

In Nieuwe-Tonge is de brandweer zaterdag 14 mei 2022 uitgerukt voor brand op een woning. Ter plaatse bleek dat zonnepanelen brand hadden veroorzaakt op het dak. Het vuur was vervolgens deels doorgeslagen naar binnen.

Om de brand goed te kunnen blussen heeft de brandweer met behulp van de hoogwerker uit Zierikzee sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen gewonden gevallen.