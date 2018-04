Zonnig hoogtepunt voor gemaal Smits

De renovatie van gemaal Smits in Dirksland is bijna klaar. Het oude asbest dak is vervangen door dakpannen met ingebouwde zonnecellen. De panelen leveren 16.500 kWh per jaar. Dat staat ongeveer gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van 5 à 6 huishoudens.

“De zonnepanelen passen perfect in ons streven naar duurzaamheid,” zegt heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta. “Ook alle kleine beetjes helpen.” De heemraad helpt mee met het plaatsen van een van de nieuwe raamkozijnen. “Die waren ook aan vervanging toe.”

Gemaal Smits speelt een belangrijke rol in de watervoorziening van de akkerbouw op Midden-Flakkee. Een gebied van 2400 hectare groot. In dat gebied komt zout kwelwater voor. “Daarom houden we het zoutgehalte van het oppervlaktewater via twaalf vaste meetpunten scherp in de gaten, ” aldus Struik.

Aan de capaciteit van gemaal Smits is niets veranderd. Het gemaal heeft twee electropompen die elk 135.000 liter water per minuut omhoog kunnen pompen. “Dat is voldoende.” De renovatie van het gemaal is naar verwachting eind mei 2018 klaar.