Zorginnovatie in Achthuizen: een bron van vernieuwing op Goeree-Overflakkee

Op donderdag 6 juli 2023 verzamelden ongeveer 35 zorgprofessionals zich in D'8huiskamer, de dorpshuiskamer van Achthuizen. Ze kwamen samen voor de allereerste KLEP-lunch, een bijeenkomst gericht op zorginnovaties. KLEP staat voor Kijk Leer En Probeer, onder het genot van een gezonde lunch. Tijdens een interactieve sessie werden de deelnemers geïnformeerd over verschillende innovaties en hulpmiddelen om inwoners te ondersteunen. Met behulp van deze tools moeten mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met behoud van hun eigen regie.

Kennismaking met diverse hulpmiddelen

De inwoners konden kennismaken met de Medido, een apparaat dat ondersteuning biedt bij het juist en tijdig innemen van medicijnen. Daarnaast werden handige hulpmiddelen uit de zelfredzaamheidskoffer geïntroduceerd, zoals een druppelbril en een sokkenaantrekker. Ook werd de Compaan gepresenteerd, een gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen. Zorgverleners kunnen via deze tablet gemakkelijk digitaal contact onderhouden met hun cliënten en hun gezondheid monitoren. Joy van Etten, projectleider Innovaties bij zorgorganisatie Careyn, demonstreerde tijdens de KLEP-lunch de Compaan aan de deelnemers. Ze merkte op dat cliënten aangeven dat ze ondanks het digitale contact het gevoel hebben dat er meer tijd voor hen wordt genomen, wat resulteert in warme zorgmomenten. "De tijdwinst die deze innovatie oplevert, kunnen we besteden aan contact met de cliënt. Dat is prettig voor hen, maar geeft ons ook een goed gevoel."

D'8huiskamer

D'8huiskamer is de naam van de dorpshuiskamer in Achthuizen, dat verkozen is tot Het Dorp van Morgen. Op 21 juni werd het feestelijk geopend. Het was een langgekoesterde wens van de inwoners van het dorp om een centrale ontmoetingsplek te hebben waar ze voor elkaar kunnen zorgen. Het project Langer Actief Thuis is inmiddels gestart vanuit D'8huiskamer. Dit traject ondersteunt enkele inwoners met een zorgvraag om zelfstandigheid te bereiken, met hulp van thuiszorg, ergotherapie en fysiotherapie. De eerste koffieochtend was ook een succes, met een grote opkomst en enthousiaste inwoners. De huiskamer wordt volledig gerund door inwoners en de actieve dorpsraad. "Deze plek gaat een belangrijke rol spelen voor sociale contacten van de inwoners van het dorp", zegt Lisa van Gelder, een van de drijvende krachten achter Het Dorp van Morgen, trots.

De werkgroep Het Dorp van Morgen is voortgekomen uit het programma Toekomstbestendig Leven op Goeree-Overflakkee. D'8huiskamer is tot stand gekomen in samenwerking met hetzelfde programma. Onlangs is ook de bewustwordingscampagne "De Goede Nieuwe Tijd" gelanceerd, die inwoners stimuleert om na te denken en te praten over hoe ze ouder willen worden. Op www.degoedenieuwetijd.nl is meer informatie te vinden over de campagne, kun je actie ondernemen, initiatieven ontdekken en deel uitmaken van de gemeenschap.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws