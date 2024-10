Zwaargewonde bij aanrijding tussen brommer en tractor

Donderdag 10 oktober 2024 heeft zich omstreeks 17:50 uur een ernstig ongeval voorgedaan op de parallelweg van de Noorddijk in Melissant, naast de N215. Bij het ongeluk waren een brommer en een tractor betrokken.

Het slachtoffer, de bestuurder van de brommer, raakte zwaargewond en is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een traumahelikopter is geland bij Oude-Tonge om een arts in de ambulance te laten stappen voor extra medische hulp onderweg.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Door Internetredactie Omroep Archipel