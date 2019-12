Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval Middelharnis

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december 2019 heeft er op de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een 22-jarige bestuurder is in de berm terecht gekomen en kwam tot stilstand tegen een boom. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om zich te ontfermen over de bestuurder.

Na onderzoek van het ambulancepersoneel en de arts van de traumahelikopter is de zwaargewonde bestuurder overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel gedronken had.