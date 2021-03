Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval Sommelsdijk

Op de Stratensweg in Sommelsdijk heeft volgens de politie zondagavond 7 maart 2021 een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Voor het ongeval werd naast de politie de ambulance, brandweer en traumaheli opgeroepen. Een personenwagen was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en op de kant van een naastgelegen sloot tot stilstand gekomen.

Aanvankelijk werd gedacht dat de brandweer moest gaan knippen om het slachtoffer uit de auto te bevrijden maar dit bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Het zwaargewonde slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De trauma arts is met het slachtoffer meegereden.