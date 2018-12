Zware mishandeling in Middelharnis door groep mannen

Drie zeventienjarige jongens liepen in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 december 2018 fikse verwondingen op, toen ze na het verlaten van een horecagelegenheid in Middelharnis door een groep onbekende mannen werden mishandeld. De politie onderzoekt de mishandeling en komt graag in contact met getuigen.

De jongens waren donderdagavond op stap en bezochten onder meer twee horecagelegenheden aan de Vingerling. Toen ze rond twee uur naar buiten liepen, werden ze aangevallen door een groep mannen. De slachtoffers liepen onder meer losgeslagen tanden en hevig bloedende neuzen op. Ze hebben geen idee waarom de onbekenden het op hen hadden gemunt. Ze waren die avond ook niet bij conflicten betrokken geweest.

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere informatie die de poltie verder kan helpen? Neem contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl