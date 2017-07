Zwembad, strandtheater en restaurant bij Ouddorp Duin

Op Landal Strand Resort Ouddorp Duin zijn op zaterdag 8 juli het nieuwe zwembad, strandtheater en restaurant op feestelijke wijze geopend. Dat gebeurde op het plein bij de centrale voorzieningen, met een foodtruckfestival, live muziek en diverse clinics. Sinds de opening op 1 juli 2016 is het park uitgebreid met 88 accommodaties, een overdekt zwembad met peuterbad en een bad met speeltoestellen voor de kinderen. Naast het zwembad en restaurant is er ook een multifunctioneel strandtheater waar jong en oud kunnen genieten van voorstellingen, muziekoptredens, cabaret en dans. Daarnaast worden er verschillende workshops en cursussen gegeven. Duurzaam

General Manager Marit Mulders: "Bij de ontwikkeling van de nieuwe faciliteiten is rekening gehouden met duurzaamheid. Het groene sedumdak van het restaurant- en zwembadgebouw ziet er niet alleen natuurlijk uit, maar heeft een isolerende functie en langere levensduur. Samen met de 96 zonnepanelen zorgt het voor de nodige energiebesparing." Tweeten Previous Next

