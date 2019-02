Zwembad 't Zuiderdiep weer open na onderhoudsweken

Zwembad 't Zuiderdiep is twee weken gesloten geweest om de vloer in de kleed- en doucheruimte te vervangen. Sinds maandag 18 februari 2019 zijn de deuren weer geopend. Tijdens deze sluiting was er de mogelijkheid om meteen meerdere klussen aan te pakken. Bij de klussen moet u denken aan de volgende werkzaamheden: Nieuwe vulling van de zwembad filters, onderhoud aan de glijbaantrap, vervangen van lampen boven het water, verschillende schilderwerkzaamheden, vervanging van het douchesysteem, onderhoud aan de circulatiepompen, verschillende schoonmaakwerkzaamheden, het vervangen van tegelwerk onderwater en nog vele andere klus en schoonmaakwerkzaamheden waardoor alles er weer schoon en netjes eruit ziet. Het zwembad is weer als nieuw. Het personeel verwelkomt u graag. Het zwembad is weer geopend volgens het reguliere rooster. Tweeten

