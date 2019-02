Zwembad Zuiderdiep schenkt fuusjes aan ziekenhuis

Begin februari 2019 was mascotte Stella van Zwembad 't Zuiderdiep in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis om fuusjes te overhandigen aan de kinderafdeling. De fuusjes zijn kleurrijke creaties die over een infuus gehangen kunnen worden. Via een infuus worden kinderen beter gemaakt en de bedenkers van fuusje vonden dat dit wel iets vrolijker kon.

De fuusjes zijn samen met verpleegkundigen ontworpen en de binnenkant zit vol leuke kleurplaten, opdrachten en prikkelende vragen. Het fuusje biedt hiermee een fantasierijke afleiding die het kind anders laat kijken naar medische producten.

Zwembad Zuiderdiep heeft de kinderafdeling 500 fuusjes geschonken. Op ieder fuusje is een tegoedbon voor een gratis bezoek aan het zwembad toegevoegd. Mascotte Stella van het zwembad: "Wij zijn trots om op deze manier ons steentje bij te dragen aan een fijner ziekenhuisverblijf voor de kinderen, iets kleins als een fuusje kan hier al aan bijdragen."

Karin van Tigchelen, zorgcoördinator kinderafdeling Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, is enorm blij met de schenking van Zwembad Zuiderdiep: "Door de kinderen wordt er heel leuk op gereageerd, het fuusje wordt mee naar huis genomen en vervolgens ook gebruikt als toegangskaartje voor het zwembad".