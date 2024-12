Band 2 Seconds Before wint de tweede plaats in Dordrecht

De Flakkeese band 2 Seconds Before heeft de zaterdag 21 december 2024 de tweede prijs gehaald bij De Grote Prijs van Dordt. De ‘90’s Indie pop/rockband schitterde in de uitverkochte Power Stage van Bibelot Poppodium. De vier leden, Isa, Mandy, Merel en Kars kennen elkaar via de opleidingsband Goldfish van het RGO en het jongerenwerk.

De band combineert naar eigen zeggen ‘melancholie en troost met dynamische melodieën en expressieve zang, en creëert een veilige bubbel waar emoties de vrije loop krijgen.’ Het leverde ze een plaats op in het coachingstraject PopSpot, met als klap op de vuurpijl een single, Getting Closer. Zaterdag streden ze met drie andere finaleacts om de prestigieuze Dordtse muziekprijs. Ieder van de bands mocht 20 minuten op het podium staan. De eerste prijs ging uiteindelijk naar Tete2Tete, een grote funk- en hiphopgroep van elf muzikanten met rapper Ted Makiese aan het hoofd.

De band geeft aan te hebben genoten van dit toffe avontuur. “Heeeeeele grote dankjewel voor alle support”, schrijven ze op hun socials. “Door jullie was de goede sfeer in de zaal ook op het podium ontzettend voelbaar.” De band vond het ook achter de schermen erg gezellig. “Iedereen was super sportief elkaar aan het aanmoedigen.”



Door Internetredactie Omroep Archipel