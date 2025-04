Botsing bij afslag milieustraat: één gewonde naar ziekenhuis

Woensdagmiddag 9 april 2025 is er een ongeval gebeurd op de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Het incident vond plaats ter hoogte van de afslag naar de milieustraat, waar een auto tegen de aanhanger van een vrachtwagen botste die afsloeg richting de milieustraat. Een andere auto botste vervolgens achterop de eerste auto, waardoor drie voertuigen betrokken raakten bij het ongeluk.

Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De inzittenden van de betrokken voertuigen werden door ambulancepersoneel nagekeken, waarna één persoon naar het ziekenhuis werd vervoerd voor verdere behandeling. De brandweer controleerde de voertuigen op lekkages en duwde ze van de weg, zodat de weg weer kon worden vrijgegeven voor het verkeer.

Dinsdag 8 april reden automobilisten spookrijdend langs het ongeval in Dirksland, en ook deze keer waren er weer automobilisten die de afzetting negeerden en via het fietspad langs het ongeval wilden rijden. De politie heeft deze bestuurders teruggestuurd.

Door Internetredactie Omroep Archipel