CBS Prins Maurits in Dirksland ontvangt vijfde verkeersveiligheidslabel

CBS Prins Maurits in Dirksland kreeg maandag 24 maart 2025 voor de vijfde keer het SCHOOL op SEEF-label. De school verdient het verkeersveiligheidslabel omdat zij zich actief inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Verkeerswethouder Henk van Putten reikte het verkeersveiligheidslabel uit aan de school. Omdat het vijfde label een jubileumlabel is, werden alle leerlingen beloond met een medaille.

Veiligheid in het verkeer begint met oefenen op jonge leeftijd

Alle scholen geven verkeerslessen, maar SCHOOL op SEEF-scholen doen nog meer. Ze geven niet alleen les uit boeken, maar oefenen ook echt in het verkeer. Het is belangrijk dat kinderen al jong leren hoe ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Door regelmatig lopend of fietsend naar school te gaan, doen ze waardevolle ervaring op voor wanneer ze later zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Minder auto's rond de school maken de omgeving ook veiliger.

Beoordeling op drie hoofdpunten

Voor het verkeersveiligheidslabel worden scholen door de SCHOOL op SEEF-labelcommissie op drie hoofdpunten beoordeeld:

• Planmatige aanpak en organisatie

• Ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs

• Schoolomgeving en school-thuisroutes

CBS Prins Maurits is beoordeeld op bovenstaande punten met een prachtige 10 en twee keer een 9. Het label kent een geldigheid van 3 jaar.

Naast het verkeersveiligheidslabel ontvangt CBS Prins Maurits van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV G-O) ook een cheque ter waarde van € 250,- die besteed kan worden aan verkeersmaterialen of verkeerseducatie. Het SCHOOL op SEEF-label wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Twee weken geleden kreeg CBS Het Kompas in Stellendam ook voor de vijfde keer het label uitgereikt



Door Internetredactie Omroep Archipel