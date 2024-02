Crowdfunding voor afgekeurde wortels voor de Voedselbank

De Voedselbank krijgt zeventigduizend kilo afgekeurde wortels van het biologische boerenbedrijf van Cornelis Mosselman uit Ooltgensplaat. Zijn boerderij Bi-Jovira levert biologische groenten aan een grote supermarktketen, maar omdat de vorm afweek van de standaard, werd honderdduizend kilo van de wortels afgekeurd, hoewel ze verder van uitstekende kwaliteit zijn.

Omroep Archipel maakte eerder een reportage bij boer Mosselman, bekijk die hier.

De wortels gaan nu naar de Voedselbank. No Waste Army zette een crowdfundingsactie op via social media. Daarmee kan de boer betaald worden voor zijn onkosten en energie. Voor vijf euro kan iemand vijf kilo wortels aan de Voedselbank doneren. Vrijwilligers van de Groente & Fruitbrigade zorgen er vervolgens voor dat de wortels verspreid worden over voedselbanken over het hele land. De actie startte deze week en inmiddels is er al dertigduizend euro gedoneerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel