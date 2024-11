Defensie schrapt Ouddorp als mogelijke oefenlocatie

Het Ministerie van Defensie verkleint het aantal onderzoekslocaties voor de noodzakelijke uitbreiding van militaire activiteiten in Nederland. Zo zijn Ouddorp en Oostvoorne niet meer in beeld voor het oefenen met amfibische voertuigen.

Door Linda van der Klooster

Defensie heeft dit besloten op basis van de eerste resultaten van de milieueffectrapportage (planMER), bestuurlijke overleggen in alle provincies en gesprekken met inwoners in heel het land. Zo staat te lezen in een brief van het Ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer.

Het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie is in het leven geroepen omdat de activiteiten van het leger worden uitgebreid. Met de huidige situatie in Europa en de wereld wordt er meer van de krijgsmacht gevraagd, ook door de NAVO. Daarvoor is meer ruimte nodig, bijvoorbeeld om te oefenen, voor infrastructuur en voor opslag.

Amfibische voertuigen

In eerste instantie was de Tweede Maasvlakte aangewezen als trainingsgebied voor amfibische voertuigen, maar die locatie werd toch niet geschikt bevonden, vooral vanwege economische belangen. Toen werd de kust voor de Zuid-Hollandse eilanden, bij Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, als mogelijk oefengebied voor amfibische voertuigen aangewezen.

Natuurorganisaties stonden op hun achterste benen en ook de gemeentes Goeree-Overflakkee en Voorne aan Zee waren negatief. De aangewezen locaties liggen midden in een beschermd Natura-2000 gebied en worden intensief recreatief gebruikt.

Negatief

Voor amfibisch oefenen bestaat de behoefte om vanuit zee op strand te landen en, in het meest gunstige geval, door te stoten naar achterliggend gebied. Natuur is daarom een belangrijke factor waarop locatie-alternatieven die hier in het planMER zeer negatief op scoren uit te sluiten van vervolgonderzoek, zo staat te lezen in de brief van het ministerie.

Ook liggen beide gebieden in verstoringsgevoelige gebieden en zijn er rijksmonumentale panden aanwezig. In het planMER scoren deze locaties dan ook zeer negatief. Deze locaties worden daarom niet meer onderzocht

De Tweede Maasvlakte is nu officieel teruggekeerd op de lijst van mogelijke oefenlocaties met amfibievoertuigen en gaat als mogelijkheid verder worden onderzocht. Begin 2025 neemt het kabinet naar verwachting een besluit over de oefenlocaties.